В Житомире финишировал Чемпионат Житомирской области по пляжному футболу (ВИДЕО)
В Житомирском Гидропарке состоялись финальные соревнования первого открытого Чемпионата области по пляжному футболу. Участниками соревнований стали 10 клубов. Среди сильнейших – команды «Инбев», «Форестер», «София-НП».
«Для нас было важно провести этот турнир, потому что до этого пляжный футбол в Житомире не играли. Приятно, что старшее поколение показало пример молодежи. Мы рассчитываем на большее количество участников в следующем году», – рассказал председатель Житомирской областной федирації по футболу Руслан Павлюк.
За бронзу соревновались две Житомирские коллективы «Бэкс» и «София-НП». Игроки обеих команд показали зрелищную игру. Со счетом 6:8 победу одержала «София-НП».
«В начале матча было трудно, потому что песок был горячий и потом с каждой минутой было все легче. С удовольствием будем участвовать во всех соревнованиях», – говорит капитан ПФК «София-НП» (Житомир) Антон Булуй.
По-справажньому боевой и напряженный матч развернулось за золото чемпионата. Первыми открыли счет на 22 минуте игроки «Инбев». Безупречно пробит Евгением Яблуньком штрафной, сделал команду «Инбев» первым чемпионом области по пляжному футболу со счетом 1:2.