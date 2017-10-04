В Житомирской мэрии собираются дать юридическую оценку последствий судебного иска ЧП «Шеріфф»
Не прошло и полгода с тех пор, как в Житомире подняли стоимость проезда в маршрутках до 5 гривен, как один из перевозчиков, а именно ООО «Шеріфф», обращается в суд на управления транспорта Житомирского горсовета, чтобы отменить дополнительное соглашение о бесплатной перевозке льготников. Последний просит предоставить возмещение за льготные перевозки, ограничения по времени проезда льготных категорий или же установление количества льготных мест в салоне автобуса.
Чтобы разъяснить ситуацию, член исполкома Мария Бовсуновская поднимает этот вопрос на очередном заседании исполнительного комитета 4 октября.
«Вчера получили письмо от перевозчика, который уже не соглашается перевозить льготников и просит, чтобы отменили льготы по проезду», – говорит Бовсуновская.
«Это на самом деле не первый лист, который мы получаем. Отличие этой ситуации заключается в том, что в приложении к этому письму было постановление суда, согласно которого 29 сентября перевозчик обратился в суд, 30 сентября и 1 октября у нас выходные, а 2 октября есть определение суда об обеспечении иска. А именно, приостановить действие дополнительного пункта соглашения, в котором прописано, что перевозчики за собственный счет осуществляют перевозку льготных категорий граждан согласно действующего законодательства», – рассказывает заместитель Житомирского городского головы Дмитрий Ткачук.
На вопрос членов исполкома, какие юридические последствия следует ожидать, Дмитрий Ткачук отвечает: это вопрос к юристам. Ситуацию, что сложилась, называет ничем иным, как манипуляцией.
«Это манипуляция, и перевозчики неоднократно обращались с письмами, чтобы мы внесли такие изменения по согласию сторон. Позиция городского совета: мы таких изменений дополнительного соглашения вносить не планируем, как следствие – обращение в суд», – говорит заместитель Житомирского городского головы Дмитрий Ткачук.
Вместе с тем заместитель директора юридического департамента горсовета Марина Кузнецова отмечает, что окончательные выводы можно будет сделать после детального изучения постановления суда, поскольку на момент рассмотрения вопроса письмо с текстом постановления к юрдепартамента просто не дошел.
«На самом деле у нас еще не было этого постановления суда, она до нас еще не дошла. Но со слов заместителя понимаем, что решение еще не отменено, оно лишь приостановлено в части его действия. Пока, до окончательного решения суда, юридических последствий оно не имеет», – объясняет заместитель директора юридического департамента Житомирского городского совета Марина Кузнецова.
«Этот пункт сейчас перевозчик будет применять к пассажирам или нет?», – спрашивает член исполнительного комитета Житомирского городского совета Руслан Годованый.
«Это предоставляет ему права требовать компенсации. Возить он должен, что раньше, что сейчас, и в будущем. Данным пунктом мы урегулируем вопрос компенсации», – отвечает заместитель Житомирского городского головы Дмитрий Ткачук.
В конце концов, член исполкома Руслан Годованый просит юрдепартамент до вечера 4 октября разобраться с вопросом, прописать разъяснения и план дальнейших действий и сообщить о них всех членов исполкома. Такое предложение все присутствующие члены исполкома поддержали единогласно.
Как сообщал Житомир.info, ЧП «Шеріфф», который обслуживает 7 маршрутов, подал на мэрию в суд, потому что не хочет возить льготников.