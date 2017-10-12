В Житомирском государственном университете уже к вечеру объявят предварительные результаты выборов ректора
Здесь все как на настоящих президентских или парламентских выборах: бюллетени, кабины для голосования и наблюдатели от кандидатов. В Житомирском государственном университете имени Ивана Франка в среду, 12 октября, выбирают нового ректора. Проголосовать за одного из пяти кандидатов могут преподаватели, представители технического персонала и делегаты от студентов.
«В выборах принимают участие все научные сотрудники, которые работают в университете. Они должны составлять 75% от общего количества избирателей. Далее избираются представители от педагогических работников и технического персонала. Они должны составлять не более 10 % от количества избирателей. В нашем случае это 9% от количества научно-педагогических работников. Кроме этого участие в выборах принимают студенты, квота студентов – это не менее 15% от количества избирателей. То есть, у нас эта квота определена в 16%. В выборах принимают участие все научно-педагогические работники, 54 представители от административно-технического персонала, и 95 представителей от студентов, которые были избраны тайным голосованием на выборах, которые проходили на каждом факультете были организованы студенческим братством», – рассказывает председатель избирательной комиссии по выборам ректора Житомирского государственного университета Валерий Новик.
Всего – это 619 человек. После того, как избирательный участок закроется члены счетной комиссии подсчитают голоса.
«По нормативным документам, победитель должен набрать 50% + 1 голос от общего количества избирателей. То есть, от 619 человек. Это 310 голосов. Выборы проходят с 9 до 15 часов. В 15 часов доступ избирателей в помещение для голосования прекращается. Избиратели, которые находятся на этот момент в помещении, продолжают голосовать, пока не проголосуют. После этого осуществляется подсчет голосов. Теоретически, я могу сказать, что часа два-три нам на подсчет голосов нам нужен будет. То есть, где-то в шесть часов мы сможем знать предварительные результаты», – рассказывает председатель избирательной комиссии Валерий Новик.
В университете говорят, если ни один из кандидатов не наберет достаточного для победы в выборах количества голосов, будет объявлено о проведении второго тура. Участие в нем примут два кандидата, которые получили наибольшую поддержку во время первого голосования. По словам представителей ЖДУ, если так произойдет, то второй тур выборов состоится через семь дней.
Как сообщал Житомир.info, 12 июля Министерство образования и науки объявило конкурс на замещение должности ректора Житомирского государственного университета имени Ивана Франко. 12 октября начались выборы ректора ЖГУ. Избирательный участок открылся ровно в 9:00.
Житомир.info