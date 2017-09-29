В Житомирском районе полиция изъяла из реки гранаты, о которых сообщили местные рыбаки
Сентябрь 29, 2017 | Культура | Комментариев нет|
29 сентября в полицию поступило сообщение о том, что в Житомирском районе местные рыбаки нашли в реке гранаты. Боеприпасы лежали на мели.
Об этом Житомир.info сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Житомирской области.
«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, а также взрывотехники ГУНП в Житомирской области. Специалисты изъяли гранаты и начали проверки в рамках статьи 263 Уголовного кодекса Украины о происхождении этих боеприпасов», – рассказала заместитель руководителя пресс-службы ГУНП Украины в Житомирской области Ольга Номерчук.
Как сообщал Житомир.infoна окраине Житомира полиция сожгла наркотиков почти на 1 млн грн.