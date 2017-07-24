В Коростене полицейские задержали подозреваемого в убийстве 30-летнего мужчины (ФОТО)
В четверг, 20 июля на окраине райцентра в канаве было обнаружено тело неизвестного с признаками насильственной смерти. Полицейские сначала установили личность погибшего, а затем и причастного к его убийству. В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.
Во время осмотра места происшествия, за метров 300 от крайнего переулке города, полицейские установили, что тело мужчины пролежало больше недели.
В ходе судебно-медицинской экспертизы, у него зафиксированы телесные повреждения в виде многочисленных переломов ребер и грудины.
Затем было начато уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
“Во время первоочередных мероприятий нам удалось установить личность погибшего, он оказался 30-летним жителем г. Коростеня, который жил неподалеку от места, где его и нашли. Впоследствии в ходе осмотра квартиры, где он жил, если ее можно назвать жильем через заброс и вонь, мы установили примерный ход событий последнего дня его жизни – это было 11 июля”, – рассказал начальник Управления уголовного розыска ГУНП Житомирщины Виктор Бугира.
Вечером двое мужчин и непосредственная владелица квартиры, 21-летняя девушка, вместе распивали спиртное. В какой-то из моментов их «интеллектуальная» беседа зашла в тупик и возник конфликт, переросший в драку между «кавалерами».
В результате один из них от полученных травм скончался. Тело пролежало в квартире еще несколько дней, пока бывший товарищ не вынес его ночью в простыне и не выбросил в канаву, где еще за неделю труп и обнаружили.
Сейчас подозреваемый в убийстве задержан согласно ст. 208 (Задержание уполномоченным служебным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о взятии его под стражу.
По имеющейся информации, 27-летний мужчина – житель. Сумм, который по непонятным пока причинам временно находился на Житомирщине. Полицейские проверяют его причастность к другим криминальным деяниям.
За умышленное убийство ему грозит от 7 до 15 лет заключения.