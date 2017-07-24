В Любарском районе спасатели нашли в водоеме тело утопленника
В воскресенье, 23 июля в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в пруду в сек. Панасовка Любарского района Житомирской области утонул человек. Необходима была помощь в ее поисках. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Житомирской области.
“Со слов очевидцев происшествия выяснилось, что компания товарищей отдыхала в беседке, возле водоема. Один из них собрался идти домой, но по дороге решил искупаться. Однако через некоторое время исчез из поля зрения. Его товарищи немедленно начали поиски, но все их усилия оказались тщетными”, – говорится в сообщении.
Бойцы ГСЧС около часа искали на надувной лодке пропавшего мужа. Местами глубина данного водоема достигала 4 м. 36-летнего утопленника спасатели обнаружили в 10 м от берега. С помощью пожарного багра они задели тело и подняли на лодку. Уже на берегу мужчину передали в руки медиков, которые и констатировали смерть.