В Малинском районе мужчина серьезно травмировал свою бывшую тещу: нанес ее шесть ножевых ранений
Июль 24, 2017 | Новости | Комментариев нет|
В Малинском районе мужчина травмировал бывшую тещу. Он подкараулил ее по дороге из магазина и нанес женщине шесть ножевых ранений. Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполіції Житомирщины Вячеслав Печененко на своей странице в “Facebook”.
“В Малинском районе 54-летний мужчина травмировал бывшую тещу, підстерігши ее по дороге из магазина. 79-летняя женщина получила шесть ножевых ранений, к счастью, угрозы ее жизни нет. Мужчину, который ранее уже привлекался за нанесение тяжких телесных повреждений, сейчас мы разыскиваем”,– сообщил Печененко.