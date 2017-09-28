В Новограде-Волынском во время пожара погиб 79-летний мужчина (ФОТО)
Во вторник, 26 сентября, в 11:45, в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в квартире пятиэтажного жилого дома в г. Новоград-Волынский. Об этом спасателям сообщил мужчина, который ухаживал за владельцем дома. Об этом сообщает ГСЧС Украины в Житомирской области.
«По прибытию дежурного караула пожарных в подъезде дома наблюдалось сильное задымление. Спасателям пришлось применять аппараты на сжатом воздухе. Выяснилось, что возгорание возникло в квартире на четвертом этаже. Оценив обстановку, начальник караула принял решение о привлечении пожарной автолестницы.
Внутри дома, на диване, в одной из жилых комнат, чрезвычайники обнаружили 79-летнего владельца квартиры без признаков жизни», – говорится в сообщении.
Силами бойцов ГСЧС в 11:45 пожар удалось локализовать, а в 12:30 ликвидировать. Огнем уничтожено домашнее имущество, диван и мебель в комнате.
Предварительно установлено, что причиной пожара стала неосторожность во время курения.