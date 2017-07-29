В Новограде-Волынском пенсионерка перечислила мошенникам 53 тысячи гривен
Июль 29, 2017 | Новости | Комментариев нет|
На днях очередная жертва обмана добровольно отдала 53,5 тысячи гривен за выдуманную историю. 80-летняя бабушка поверила в историю о совершении ее сыном криминального правонарушения и непривлечение его к ответственности перевела деньги на пять разных мобильных номеров. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.
“При чем, как теперь установили полицейские, женщина проводила операции по пополнению счетов мошенникам в течение нескольких часов”, – говорится в сообщении.
Сейчас по этому факту начато уголовное производство по ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. В рамках досудебного расследования полицейские устанавливают личности виртуальных проходимцев.