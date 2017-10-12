В Новоград-Волынском районе, водителя занесло на грязи, в результате чего он упал со своего мотоцикла
В среду, 11 октября, около 15:40, на грунтовой дороге между селами Красиловка и Красиловское, Новоград-Волынского района произошло ДТП. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Житомирской области.
«На грунтовой дороге водитель мотоцикла Vepr, 44-летний местный житель, не справился с управлением и упал с транспортного средства. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован в реанимационное отделение местной больницы», – говорится в сообщении.
Одной из причин ДТП стало неучет водіємстану дорог вследствие ухудшения погодных условий.
Сейчас по факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) УКУ. Продолжается выяснение причин и обстоятельств происшествия.