В Новоград-Волынском районе фура сбила двух велосипедистов, один из которых погиб
Дорожно-транспортное происшествие произошло на рассвете, 31 августа, на 253 км автодороги Киев–Чоп в Новоград-Волынском районе. Все обстоятельства выясняются в рамках уголовного производства. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.
Предварительно установлено, что около 4 часов утра на автодороге вблизи с. Жеребиловка водитель грузового автомобиля «Ман», 26-летний житель Кировоградской области, двигаясь в направлении г. Киев, совершил наезд на двух велосипедистов, которые ехали по обочине во встречном направлении.
«Вследствие ДТП один из велосипедистов, 18-летний житель с. Великая Деражня Новоград-Волынского района, получил смертельные телесные повреждения и погиб на месте происшествия. Другой – 22-летний односельчанин погибшего – с травмами был доставлен в больницу», – говорится в сообщении.
Все обстоятельства и причины, приведшие к роковой дорожно-транспортного происшествия, устанавливаются в рамках досудебного расследования, начатого по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.