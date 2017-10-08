В Овруче пожарные ликвидировали возгорание трех помещений под одной крышей и спасли жилой дом
7 октября в 18:31 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в помещении гаража в г. Овруч. Услышав треск и увидев густой дым, владельцы сразу известили об этом чрезвычайников. Об этом сообщает ГСЧС в Житомирской области.
Огнеборцы, прибывшие по вызову, установили, что огнем уже охвачено гараж и две летние кухни, которые находились под одной крышей. Вследствие того, что жилой дом был вплотную пристроен к горящих построек, огонь быстро перекинулся и на мансарду дома. Тушение пожара осложнялось высокой горючестью материалов из которых построено мансарду и покрытия. Общая площадь пожара составляла 180 кв.м.
«Оценив обстановку, руководитель тушения пожара принял решение о привлечении дополнительных сил и средств. Два отделения горноспасателей приступили к тушению гаража и летних кухонь, а третье – отражало пламя от жилого дома и соседних жилых домов, которые расположены за несколько метров», – говорится в сообщении.
Кроме того были привлечены пожарный автомобиль лесного хозяйства для подвоза воды.
Бойцы ГСЧС в 19:00 пожар локализовали. Ликвидировали пожар в 03:05, так как пожарные разбирали и проливали деревянные конструкции для недопущения повторного возгорания.
Огонь уничтожил гараж и мансарду жилого дома. Через легковоспламеняемость летних кухонь огонь быстро распространился по ним, что и привело к их уничтожению. Однако спасателям удалось предотвратить распространение пламени по всему жилом доме, тем самым спасли его от уничтожения огнем.
Всего к ликвидации пожара привлекалось 12 работников ГСЧС, 2 работника лесного хозяйства и 4 единицы пожарной техники Погибших и травмированных не имеет. Причина пожара выясняется.