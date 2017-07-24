В Олевском районе на проезжую часть упало дерево, которое полностью ограничило движение транспорта (ФОТО)
Июль 24, 2017 | Новости | Комментариев нет|
На пути Олевск – Ємільчино, вблизи села Зубковичі 24 июля около 17:00 через сильные ветровые порывы посреди дороги упало дерево, что полностью ограничило движение транспорта.
“Дерево упало около 17:00, наверное, перед тем как подъехал наш автобус. Ведь по этой дороге довольно часто ездят машины, если бы оно лежало давно, то уже бы образовались пробки. А так остановился только наш автобус и еще две машины. Слава Богу, что никто не пострадал, дерево упало не на чье-то авто, а на дорогу”, – рассказала очевидица.
Совместными усилиями водителей и пассажиров дерево удалось убрать с проезжей части.