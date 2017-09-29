В субботу, 30 сентября, ФК «Полесье» сыграет с тернопольской «Нивой» (АНОНС)
Второй раз ФК «Полесье» сыграет с тернопольской «Нивой» на стадионе «Спартак» в Коростене. Во время матча в третий раз среди зрителей разыграют смартфон и другие призы от председателя ОГА Игоря Гундича по серийным номерам билетов. Об этом сообщает пресс-служба Житомирской ОГА.
«Матч 14-го тура II лиги Украины по футболу состоится уже в эту субботу, 30 сентября. Начало в 15:30.
В перерыве между таймами состоится розыгрыш подарков от председателя ОГА Игоря Гундича. По серийным номерам билетов зрители смогут получить футбольную атрибутику и современный смартфон. Цена билета на матч – 20 грн», – говорится в сообщении.
Приглашаем футбольных фанатов, болельщиков и всех желающих поддержать нашу команду.
Напомним, что житомирский ФК «Полесье» сыграет на выезде с львовским футбольным клубом.