В ток-шоу «Касается каждого» – нашумевшая история 12-летней мамы
В понедельник, 9 октября, в 18:00, на телеканале «Интер» – особый выпуск социального ток-шоу «Касается каждого» – «Мама-ребенок» – про молодую маму Украины.
12-летняя Таня Лучишин из Борислава Львовской области 17 сентября родила дочь. Все, кто хорошо знает многодетную семью Лучишин, были шокированы этой новостью. Родные девочки отмалчивались и отказывались общаться со СМИ, не комментируют слухи и домыслы. Поверила и доверилась Таня только редакторам «Касается каждого». Они побывали в гостях у многодетной семьи и увидели, как сегодня живет юная мама.
Сама Таня Лучишин приедет на программу с новорожденной дочерью и впервые покажет малыш многомиллионной аудитории «Интера». Что она думает об отце и собирается продолжать с ним отношения? И как поведет себя папа девочки, когда узнает, что о нем говорят и рассказывают на всю страну?
«В этой истории очень много вопросов, – считает ведущий программы «Касается каждого» Андрей Данилевич.– Как случилось, что мама Тани о беременности дочери узнала всего за две недели до родов? Почему никто другой не заметил беременности девочки? Что будет с ней и ребенком дальше? Мы вместе с семьей Тани при поддержке экспертов программы попробуем найти ответ на эти и много других вопросов. В том числе – как уберечь детей от серьезных ошибок, которые навсегда изменят их жизнь?»
Чтобы рассказать правду, в студии «Касается каждого» из Борислава приедет 31-летняя Анна Лучишин, мама Тани.
Поговорить о ситуации, которая сложилась, также согласился отчим девочки Иван Єремин и директор центра социальных служб по делам детей и семьи города Борислав Виталий Плоскидняк. Пытался Иван поговорить с вероятным отцом ребенка? Как отреагировали социальные рабочие на чрезвычайную ситуацию в многодетной семье, которой они занимались?
В этой непростой ситуации помогут разобраться эксперты программы «Касается каждого»: адвокат Регина Гусейнова, психолог Власть Березянська, народная артистка Украины Ольга Сумская, директор школы этикета Наталья Адаменко, ведущий программы «Свідок» на НТН Александр Бондарчук и акушер-гинеколог с многолетним опытом Татьяна Татарук.
Идет речь в этой истории только о раннее созревание или и о преступлении против несовершеннолетней? Смотрите выпуск «Касается каждого» – «Мама-ребенок» – на телеканале «Интер» сегодня, 9 октября, в 18.00.