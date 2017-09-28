В Хорошеве водитель мопеда, двигавшийся с выключенными фарами, сбил велосипедиста
Сентябрь 28, 2017 | Новости | Комментариев нет|
В результате столкновения мопедиста и велосипедиста последний получил травмы и был доставлен в Хорошівської больницы. Полиция начала расследование. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.
«По предварительным данным, 26 сентября около 20:30 в пгт Хорошів водитель мопеда Delta, 28-летний житель с. Рижане, двигаясь по улице с выключенным светом фар, не учел дорожной обстановки и совершил столкновение с велосипедом под управлением 64-летнего жителя райцентра.
В результате столкновения велосипедист получил травмы в виде перелома костей носа и ушибов и был доставлен в местную больницу», – говорится в сообщении.
Сейчас полиция выясняет причины и обстоятельства произошедшего.