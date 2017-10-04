В Хорошівському районе муж с сыном спасли двух соседей, которые спали в горящем доме (ФОТО)
Во вторник, 3 октября, в 10:50, в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорание крыши и веранды частного жилого дома в с. Березовка Хорошівського района. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Житомирской области.
«До прибытия спасательного подразделения сосед вместе со своим сыном вытащили из горящего дома 83-летнюю хозяйку и ее 54-летнего сына. Мужчина услышал как стреляет шифер и сразу побежал к месту происшествия. Зная, что в доме могут находиться люди, он разбил окно в одной из жилых комнат и залез внутрь, но там никого не было. Спящих хозяйку с сыном он обнаружил в другой комнате, куда попал также через разбитое им стекло. Поочередно вместе со своим сыном они вытащили потерпевших через окно на свежий воздух. Хозяева были в сознании, но пожилой женщине стало плохо и скорая госпитализировали ее в лечебное учреждение», – говорится в сообщении.
Усилиями огнеборцев в 11:15 пожар локализован, а в 12:40 – ликвидирован. Специалисты ГСЧС предотвратили распространение пламени по всей площади дома. Огонь успел уничтожить веранду и кровлю дома по всей площади.
Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов. Стало известно, что жители поставили готовить пищу на электроплитку. Окончательная причина пока устанавливается специалистами.