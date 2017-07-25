В Чудновском районе не разъехались два Ваза: один человек погиб, еще трое травмированы
Во вторник, 25 июля ночью на автодороге Житомир-Черновцы, вблизи с. Красноселка, произошло столкновение двух автомобилей ВАЗ, двигавшихся во встречном направлении. Погибла одна пассажирка, еще один пассажир и оба водителя госпитализированы. Начато расследование. Об этом сообщает отдел коммуникации поліціїв Житомирской области.
Дорожно-транспортное происшествие произошло около полуночи.
По имеющейся информации, ВАЗ-2111, за рулем которого находился 47-летний житель с. Красноволиці и который двигался в направлении Чуднова, на середине проезжей части дороги, столкнулся со встречным ВАЗ-2118, которым управлял 47-летний житель с. Довжика Житомирского района.
“В результате ДТП погибла пассажирка, 44-летняя жена водителя ВАЗ-2111. Сам водитель и еще один 50-летний пассажир доставлены в больницу”, – говорится в сообщении.
Также госпитализирован и водитель другого Ваза.
Досудебное расследование проводится по ч.2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает за деяния, которые повлекли гибель нескольких лиц, наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.