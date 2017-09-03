В этом году на Житомирщине будет работать 171 школа с инклюзивным обучением, – Геннадий Зубко
Сентябрь 3, 2017 | Новости | Комментариев нет|
В этом учебном году на Житомирщине будет работать 171 школа для детей с особыми потребностями. Возможность инклюзивного обучения получат более 320 детей. Об этом сообщает пресс-служба Житомирской ОГА.
«Украина взяла курс на развитие инклюзивного образования. Она должна быть полноценно инкорпорирована в общую образовательную систему страны. Количество детей с особыми потребностями, которые привлечены к инклюзивному обучению, ежегодно растет». – отметил Геннадий Зубко.