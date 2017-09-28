Где можно сделать прививку от гриппа и сколько это стоит. «Диалоги» на Житомир.info
Сентябрь 28, 2017 | Культура | Комментариев нет|
В осенне-зимний период житомирян могут подкосить сразу три разных штамма гриппа – «Гонконг», «Брисбен» и «Мичиган».
Насколько они отличаются между собой и насколько серьезными являются эти разновидности вируса, нужно делать отдельное прививки для профилактики каждого – ответы на эти вопросы будем искать с гостьей программы «Диалоги» на Житомир.info, заведующей отделением профилактики Центральной городской больницы №2. Житомира Натальей Шевчук.
В прямом эфире мы узнаем, какие вакцины рекомендуют врачи, есть ли они в наличии, сколько будет стоить прививка и где его можно сделать.
Начало эфира в 17:00.