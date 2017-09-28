Главный врач детской больницы рассказал о состоянии мальчиков, которых на пешеходном переходе в Житомире сбил Volkswagen
Под колеса машины трое мальчиков 12 и 13 лет попали, когда по «зебре» переходили дорогу накануне вечером. С места аварии всех трех «быстрыми» доставили в областной детской клинической больнице. По словам главного врача, одному из пострадавших сделали сложную операцию.
«Дети после ДТП тяжелые. Конечно, переломы. Ушиб и сотрясение головного мозга. Повреждения других органов. Повреждения мягких тканей. Травмы серьезные. Один мальчик очень тяжелый, другие – полегче немножко. В настоящее время они лежат в отделении интенсивной терапии, в реанимации. Они требуют индивидуального ухода, покоя, опеки родителей, помощи врачей и все они сегодня имеют», – рассказал главный врач Житомирской областной детской клинической больницы Виктор Марченко.
В настоящее время рядом с детьми находятся их родители. Комментировать все, что произошло, они не захотели. На реабилитацию детей из городского бюджета семьям каждого из мальчиков я уже выделили 10 тысяч гривен.
Тем временем в полиции выясняют обстоятельства и причины аварии.
«В ДТП пострадало трое детей – мальчики, житомиряне. Двоим из которых по 12 лет, третьему – 13 лет. По предварительной информации водитель автомобиля Volkswagen – 68-летний житомирянин, двигаясь по улице на выезд из города на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на детей. По словам водителя, он не увидел детей, поскольку его глаза ослепило солнце. Так ли это – сейчас выясняется. Однако если такая ситуация возникла, водитель в обязательном порядке должен снизить скорость вплоть до полной остановки транспортного средства», – рассказала заместитель начальника отдела коммуникации ГУ Нацполіції в Житомирской области Ольга Номерчук.
Сейчас автомобиль, на котором было совершено ДТП, изъят, водителю грозит наказание до 3 лет ограничения свободы с лишением права управления транспортными средствами.