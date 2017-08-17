Главным архитектором Житомира стал Юрий Безбородов (ФОТО)
Должность главного архитектора Житомира будет занимать Юрий Безбородов. Такое решение приняла конкурсная комиссия Исполнительного комитета Житомирского городского совета.
Юрий Безбородов родился 27 апреля 1977 года в городе Шостка Сумской области.
С 1994 года по 1995 учился в Харьковском Государственном Художественном училище по специальности «Художественное оформление», а после подготовки к поступлению в 1995 году сдал экзамены в Харьковского Государственного Технического Университета Строительства и Архитектуры на факультет «Архитектура жилых и общественных зданий и сооружений».
Во время обучения принимал активное участие в общественной студенческой жизни, занимался различными организационными вопросами. На третьем курсе начал работать лаборантом на Кафедре архитектурного проектирования, где занимался научной работой по теории архитектуры. В 2000 году получил диплом бакалавра, а в 2001-м – специалиста.
После окончания университета сразу работал по специальности в архитектурной мастерской «Архтель», города Харьков. В 2002-м году согласился на предложение работать архитектором в Москве, где получил огромный опыт по проектированию как частного жилья, архитектурно-планировочных решений жилых комплексов, так и в девелопменте торгово-развлекательных комплексов.
В 2007-м году вернулся в Киев, где работал в английской архитектурной фирме «Сиферт Архитект» до 2008-го года.
2008-2009 – главный архитектор в КП «Киевское Инвестиционное Агентство».