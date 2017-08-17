Главным архитектором Житомира стал Юрий Безбородов (ФОТО)

magictr | Август 17, 2017 | Новости | Комментариев нет

Должность главного архитектора Житомира будет занимать Юрий Безбородов. Такое решение приняла конкурсная комиссия Исполнительного комитета Житомирского городского совета.

Юрий Безбородов родился 27 апреля 1977 года в городе Шостка Сумской области.

С 1994 года по 1995 учился в Харьковском Государственном Художественном училище по специальности «Художественное оформление», а после подготовки к поступлению в 1995 году сдал экзамены в Харьковского Государственного Технического Университета Строительства и Архитектуры на факультет «Архитектура жилых и общественных зданий и сооружений».

Во время обучения принимал активное участие в общественной студенческой жизни, занимался различными организационными вопросами. На третьем курсе начал работать лаборантом на Кафедре архитектурного проектирования, где занимался научной работой по теории архитектуры. В 2000 году получил диплом бакалавра, а в 2001-м – специалиста.

После окончания университета сразу работал по специальности в архитектурной мастерской «Архтель», города Харьков. В 2002-м году согласился на предложение работать архитектором в Москве, где получил огромный опыт по проектированию как частного жилья, архитектурно-планировочных решений жилых комплексов, так и в девелопменте торгово-развлекательных комплексов.

В 2007-м году вернулся в Киев, где работал в английской архитектурной фирме «Сиферт Архитект» до 2008-го года.

2008-2009 – главный архитектор в КП «Киевское Инвестиционное Агентство».


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