Голосование за проекты бюджета участия завершилось, вскоре определят победителей
Октябрь 15, 2017 | Новости | Комментариев нет|
За лучшие проектные предложения проголосовали 8 676 человек. Каждый житомирянин мог голосовать не более чем за пять проектов. Активнее всего поддерживали инициативы в категориях КОМФОРТНЫЙ ГОРОД, АКТИВНЫЙ ГОРОД и ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД. Об этом сообщает пресс-служба Житомирского городского совета.
По предварительным подсчетам, за средства городского бюджета будут реализованы 13 инициатив жителей города. Наименьшее количество собранных голосов в перечне вероятных победителей – 864. Всего в голосовании принимали участие 57 проектов. Официально победителей объявят позже.
Напомним, что для реализации проектов-победителей бюджета участию в 2018 году будет выделено более 12 миллионов гривен (до одного миллиона на каждую инициативу).