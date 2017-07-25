Городской совет подает коллективный иск в суд, чтобы житомирянам перечислили деньги за переплаченный газ
После установки ПАО «Житомиргазом» придомовых счетчиков у житомирян выросли платежки за газ в 5-6 раз. Жители могут обращаться к Житомирского городского совета с соответствующими жалобами и копиями платежек в 101 кабинет. Эти жалобы будут добавлены к коллективного судебного иска против ПАО «Житомиргаз» с требованием перерасчета житомирянам за переплаченный газ. Об этом сообщил Житомирский городской голова Сергей Сухомлин.
«ПАО «Житомиргаз» не согласовал установку счетчиков с органами местного самоуправления и ОСМД. Установка этих приборов придомового учета газа для населения привела к тому, что платежки за потребленный газ у житомирян выросли в 5-6 раз. Уже сейчас специалисты юридического департамента городского совета готовят соответствующий иск», – сказал Сергей Сухомлин.
Напомним, что в Житомире проводят судебно-строительную техническую экспертизу по установлению придомовых счетчиков на учет газа ПАО «Житомиргазом». Соответствующее решение вынес Королевский районный суд.
Такими приборами учета было оборудовано 118 многоэтажек. Городским советом на каждый установленный счетчик газа ПАО «Житомиргазом» был наложен штраф в размере 280 тысяч гривен.