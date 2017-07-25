Гундич выполнил обещание: в Житомирской ОГА появится хедхантер, который будет заниматься привлечением инвестиций в область
Еще в ноябре 2016, во время первой пресс-конференции на посту председателя Житомирской ОГА Игорь Гундич пообещал, что в области появится специалист, который будет заниматься привлечением инвестиций. Почти девять месяцев прошло с тех пор и в Житомирской области все же появился хедхантер. Победителем конкурса на должность директора Агентства регионального развития Житомирской области стал Артем Сачук. О результатах повторного конкурса сообщил Игорь Гундич.
«Наконец Житомирщина будет с хедхантером. Кандидата на эту должность мы искали больше, чем полгода. Я надеюсь, что Артем Сачук уже к концу года покажет результат. Ведь выбора не имеет – ему я ставлю конкретные задачи и дедлайны», – информировал председатель ОГА.
Хедхантер будет подчиняться напрямую председателю ОГА и официально приступит к работе после регистрации учреждения «Агентство регионального развития Житомирской области». Сейчас же он планирует работу и конкретные меры по привлечению инвестиций.
Пока идут процедуры по оформлению учреждения, председатель ОГА Игорь Гундич поставил первые задачи будущему руководителю агентства: он уже готовит кейс вариативных проектов для получения грантовой поддержки и привлечения международной помощи для развития бизнеса на Житомирщине. Руководитель области подчеркнул, что будет оценивать работу не по картинкам и словам, а по количеству привлеченных инвестиций, проектами и развитием бизнеса в области.
“Ожидаю от молодого руководителя прогрессивных и современных подходов, креатива и инициатив. Если жить работой – будет результат. Но буду оценивать не за красивыми картинками и словами, а за цифрами и рейтингами. Суммы инвестиций и количество проектов на Житомирщине должны увеличиться”, – сообщил председатель Житомирской ОГА Игорь Гундич на своей странице в Facebook.
Будущий директор Агентства Артем Сачук возглавлял предприятия, направлениями работы которых были консалтинг, аудит, ведение бухгалтерского учета, имеет опыт работы в органах местного самоуправления, возглавляет федерацию шахмат Житомирской области.