Гундич пообещал, что серьезно разговаривать с подрядчиками и контролировать процесс ремонта объектов ДФРР (ФОТО)
Председатель Житомирской ОГА Игорь Гундич пообещал взять под личный контроль каждый из объектов ДФРР и ходить к ним каждую субботу. А также собирался 18 сентября серьезно поговорить с подрядчиками. Об этом глава области написал на своей странице в Facebook.
«В понедельник будет серьезный разговор с подрядчиками, которые работают на объектах, которые ремонтируются за средства ДФРР и областного бюджета. Прежде всего, это касается тех, которые выполняют работы по Центру вертебрологии, бассейна „Авангард“, стадиона „Полесье“, Гришковецькій гимназии, Радомишльській школе, Коростенской гимназии, я сегодня проверил. Объективно: на каждом из этих объектов работают бригады даже в субботний, выходной, день. Но, считаю, количество работников должно составлять не по 5-9, а в разы больше. И с темпами будет порядок. Беру на личный контроль каждый из объектов ДФРР, турне по которым буду устраивать каждую субботу. Должны подходить ко всему по-хозяйски, и пока погода позволяет, завершить все внешние работы, а с холодами перейти на внутренние», – написал Игорь Гундич.
Напомним, чтобы завершить вовремя реконструкцию стадиона «Полесье», председатель Житомирской областной государственной администрации Игорь Гундич уже неоднократно наведывался на объект.
«Без контроля не будет порядка. Вижу, свой рабочий день придется начинать со стадиона „Полесье“ и завершать ним, чтобы успеть в график», – писал председатель ОГА летом.
А 14 июня директор Департамента градостроительства, архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ОГА Роман Щебетов сообщал, что около 70% работ по реконструкции Центрального стадиона «Полесье» уже выполнены.