Двое житомирян накинули на голову мужчины куртку и, угрожая ножом, отобрали у него барсетку с документами и деньгами
Двух молодых людей, обоснованно подозреваемых в совершении разбойного нападения на мужчину, оперативники криминальной полиции совместно с патрульными установили и задержали в течение двух часов после преступления. Сейчас их проверяют на причастность к другим противоправных действий. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.
Ночью, 8 октября, в полицию обратился 42-летний житель Полтавщины, сообщив о нападении на него неизвестных.
По словам мужчины, на одной из улиц областного центра двое неизвестных накинули ему на голову куртку и, угрожая ножом, ударили заявителя и отобрали барсетку с деньгами, банковскими карточками и документами. Общая сумма ущерба составила более 3 тыс. грн.
Потерпевший сумел разглядеть и запомнить приметы одного из нападавших и сообщил их наряда патрульных. Во время осмотра прилегающей к месту совершения преступления территории полицейские заметили молодого человека, похожего по описанию на обидчика заявителя. Подозрительного ночного прохожего передали работникам следственно-оперативной группы Житомирского ОП ГУНП для дальнейшей проверки.
Задержан 22-летний житомирянин вел себя агрессивно и отказывался отвечать на вопросы полицейских. Однако впоследствии, запутавшись в собственных показаниях, таки признал свою причастность к нападению на потерпевшего. Еще через полчаса оперативники криминальной полиции установили личность и местонахождение его сообщника, 23-летнего жителя областного центра.
«Молодые люди в совершении преступления сознались. Ранее они уже имели проблемы с законом и привлекались к уголовной ответственности. Кстати, у одного из них во время поверхностного осмотра полицейские обнаружили еще и наркотическое сырье. Сейчас оба задержаны в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным служебным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании обоим меры пресечения», – рассказал начальник Житомирского отдела полиции Михаил Сорока.
Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего в рамках начатого по ч.2 ст.187 (Разбой) УКУ уголовного производства. Досудебное расследование также начато по факту незаконного хранения одним из задержанных наркотических средств (ст.309 УК).
По действующему законодательству подобные противоправные действия могут обернуться для подозреваемых лишением свободы на срок от 7-ми до 10-ти лет.