Девятиклассникам Черняховской школы выдали некачественные учебники с дефектами печати (ВИДЕО)
Ученики 9-го класса Черняховской школы № 1 получили в этом году некачественные учебники по всемирной истории. На некоторых страницах текст едва видно из-за плохой печать. Говорят, что краска настолько светлая, что нельзя разобрать текста. А в одной школьной книге форзац вообще вклеен вверх ногами.
Такие учебники вышли под грифом Министерства образования. Мы обратились к педагогам и спросили, не помешает низкое качество печати учебе. Врачи признают, что такие книги могут быть опасными для здоровья ребенка. А также отмечают, что по рекомендациям требования к шрифту и контрастности печати учебников.
В то же время педагоги признают, что бумажная книга уступает электронной. Ученики загружают материалы на цифровые носители и даже телефоны. Это решает проблему. Учителя объясняют, что это современный формат работы на уроке. Таким образом ученикам не надо носить тяжелые портфели и портить зрение плохо напечатанным текстом.
Врачи говорят, что книга с электронных носителей может быть безопасной, однако читать ее следует со специальных устройств, а не с планшетов и компьютеров. Также врачи напоминают, что работать с электронными устройствами нужно не более 45 минут, а затем делать 15-минутный перерыв на свежем воздухе и выполнять специальные упражнения для зрения. Больше подробностей смотрите в видео.