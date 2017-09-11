«День деруна» в Коростене не обошелся без приключений: мужчина поджег три припаркованных автомобиля
Пока владельцы машин отдыхали, мужчина обокрал автомобили и поджег их, чтобы скрыть следы. Спасатели приехали через 5 минут. На место происшествия также выехала следственно-оперативная группа, работники которой выяснили, что огнем повреждены салоны автомобилей Skoda Octavia, Audi Q7 и Kia Cerato.
«В г. Коростень 9 сентября полиция задержала мужчину, который поджег три припаркованных автомобиля. Впоследствии стало понятно: для того, чтобы уничтожить следы своих преступлений. Перед тем он обокрал эти машины, вытащив из салонов вещи владельцев. Уголовное производство начато по двум статьям – „Кража“ и „Умышленное уничтожение или повреждение имущества“», – написал на своей странице в Facebook начальник ГУНП в Житомирской области Вячеслав Печененко.
Уже за четверть часа правоохранители разыскали подозрительного мужчину. Им оказался 19-летний ранее судимый житель райцентра, который находился в нетрезвом состоянии. Как выяснилось, молодой человек отдыхал вместе с компанией товарищей. Почему и как оказался возле чужих автомобилей четко объяснить он не смог. Однако признался, что причастен к пожару. Таким образом решил скрыть следы другого преступления. Как оказалось, порозбивавши окна в машинах, он похитил оттуда вещи, которые принадлежали владельцам.