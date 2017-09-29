Депутаты городского совета будут получать проекты решений и материалы заседаний постоянных комиссий в электронном виде
Депутаты городского совета в электронном виде будут получать материалы для рассмотрения на заседаниях постоянных комиссий, проекты решений, вносимые на рассмотрение сессии. Такое решение сегодня приняли депутаты, проголосовав за внесение изменений в Регламент городского совета. Об этом сообщает пресс-служба Житомирского городского совета.
«Данное решение принято с целью упрощения и оптимизации процесса обработки депутатами документов во время пленарных заседаний, заседаний Согласительного совета, постоянных, временных и временных контрольных комиссий.
Отныне материалы, необходимые для рассмотрения на заседаниях постоянных комиссий, рассылаются депутатам в электронном виде путем направления на электронные адреса или посредством системы электронного документооборота.
Также в электронном виде депутаты будут обеспечиваться проектами решений, вносимых на рассмотрение сессии. Не позднее, чем за 8 календарных дней до начала пленарного заседания, другими материалами – накануне пленарного заседания», – говорится в сообщении.
По письменному заявлению депутата материалы для рассмотрения на заседаниях постоянных комиссий, проекты решений, вносимые на рассмотрение сессии, могут предоставляться и в бумажном виде.