Депутаты городского совета будут получать проекты решений и материалы заседаний постоянных комиссий в электронном виде

magictr | Сентябрь 29, 2017 | Новости | Комментариев нет

Депутаты городского совета в электронном виде будут получать материалы для рассмотрения на заседаниях постоянных комиссий, проекты решений, вносимые на рассмотрение сессии. Такое решение сегодня приняли депутаты, проголосовав за внесение изменений в Регламент городского совета. Об этом сообщает пресс-служба Житомирского городского совета.

«Данное решение принято с целью упрощения и оптимизации процесса обработки депутатами документов во время пленарных заседаний, заседаний Согласительного совета, постоянных, временных и временных контрольных комиссий.

Отныне материалы, необходимые для рассмотрения на заседаниях постоянных комиссий, рассылаются депутатам в электронном виде путем направления на электронные адреса или посредством системы электронного документооборота.

Также в электронном виде депутаты будут обеспечиваться проектами решений, вносимых на рассмотрение сессии. Не позднее, чем за 8 календарных дней до начала пленарного заседания, другими материалами – накануне пленарного заседания», – говорится в сообщении.

По письменному заявлению депутата материалы для рассмотрения на заседаниях постоянных комиссий, проекты решений, вносимые на рассмотрение сессии, могут предоставляться и в бумажном виде.

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