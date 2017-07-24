Депутаты на комиссии согласовали изменения в областной бюджет на 2017 год
Житомирская область за второй квартал имеет перевыполнение бюджета в сумме почти 30 млн грн. Об этом проинформировала депутатов директор департамента финансов ОГА Анна Емченко сегодня, 24 июля, на заседании постоянной комиссии по вопросам бюджета и коммунальной собственности.
«За второй квартал областной бюджет имеет дополнительный финансовый ресурс – 29 млн 706 тыс. грн, из которых 25%, а это 7,4 млн грн направляются депутатам на выполнение своих депутатских полномочий. Остальные 22,2 млн грн направляются облгосадминистрацией совместно с областным советом на нужды области», – сообщила Анна Емченко.
В частности, будет направлено 900 тыс. грн на покупку автомобиля для ситуационного центра полиции, 250 тыс. грн на мероприятия по техногенной и пожарной безопасности, 146,5 тыс. грн для кардиохирургического отделения на расходные материалы и 360 тыс. грн на искусственные клапаны, 500 тыс. грн Барановский РГА на софинансирование восстановительных работ в многоквартирном доме в пгт Довбыш и 60 тыс. грн для ремонта скважины в с. Липники Лугинского района.
Также она добавила, что государство предоставляет области 4 вида субвенции:
- 202,1 тыс. грн на выборы (в Швайковской сельском совете Бердичевского района и Головковской сельской раде Малинского района);
- 52 млн грн на погашение разницы в тарифах на тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение;
- 13 млн на приобретение жилья семьям погибших участников АТО, инвалидам I-II группы и тем, что потеряли нижние конечности;
- 561,6 тыс. грн на образование.
Кроме этого, 150 тыс. грн будет направлено Бердичевском и Малинском районам на денежную оценку земель.