Депутат предлагает создать социальный рынок на Корбутівці, но на исполкоме говорят, что вопрос нужно доработать (ФОТО)
В Житомире 20 сентября состоялось заседание исполнительного комитета городского совета. Во время рассмотрения вопроса о создании нового торговой площадки для торговли живыми цветами на вул. Покровской на заседание пришел депутат городского совета Людмила Кропивницкая с просьбой сделать социальный рынок в микрорайоне Корбутовка.
«Мы собрали уже тысячи подписей жителей микрорайонов Корбутовки и Малеванки по созданию социального рынка. На сегодняшний день в таком рынке существует очень большая потребность, потому что людям приходится очень далеко ехать за сельскохозяйственной продукцией. В нашем микрорайоне очень много частного сектора, и люди вынуждены ездить торговать на Довженко, Житний рынок и т. д. Сегодня района, в котором проживает почти 20 тысяч жителей, просто необходимый социальный ряд», – утверждает Кропивницкая.
А городской голова в свою очередь объясняет, что сначала нужно выбрать подходящее место под этот рынок.
«Я уже год с Вами говорю: дайте место, где создать этот социальный площадку», – ответил Сергей Сухомлин Людмиле Кропивницькій.
Депутат поясняет, что социальный рынок можно создать по вул. Черняховского, 105, но мэра такой ответ не удовлетворил. Ведь сначала нужно разобраться, кому принадлежит и земельный участок и можно ли там размещать рынок.
Сергей Сухомлин добавил, что нельзя поспешно принимать такие решения, чтобы потом не думать, как выйти из данной ситуации. Поэтому во время заседания исполкома решили не торопиться с принятием такого решения, ведь вопрос требует доработок.