Детективы НАБУ побывали в двух приемных нардепа Розенблата в Житомире и изъяли ноутбук
В общественной приемной житомирского народного депутата Борислава Розненблата, которая находится в офисе компании «Фаворит», детективы НАБУ наведались 25 июля около 8 утра. Свидетелем событий стал охранник Олег.
«Сегодня утром в районе 8 часов прибыли представители НАБУ. Вооруженные люди в форме. Показали документы на обыск в приемной народного депутата Бориса Соломоновича Розенблата. Представители руководства прибыли и вместе с ними был проведен обыск приемной. В процессе обыска ничего не было найдено», – рассказывает охранник.
Тем временем в приемной нардепа на майдане Королева людно. Журналистов внутрь не пускают, ссылаясь на следственные действия.
Пробыв в кабинете почти три часа, мужчины молча покидают помещение. Руководитель общественной приемной рассказывает – трое детективов НАБУ пришли в приемную еще до начала рабочего дня, и в 9 и начали следственные действия.
«Предъявили постановление, в отношении которой они имеют право проверить, есть ли какая-то информация или какие-то данные относительно незаконного обогащения. Конечно, такой информации не может быть. Проверили всю необходимую документацию. Конечно, в приемной что может находиться – обращения граждан. Они просмотрели все документы, имеющиеся в наличии, забрали ноутбук, обещали проверить информацию, которая там есть, и все», – рассказала руководитель общественной приемной народного депутата Софья Павлова.
Сейчас общественная приемная нардепа Розенблата работает в привычном режиме.
Как сообщал Житомир.info, 18 июля Соломенский районный суд города Киева избрал меру пресечения народному депутату Бориславу Розенблату в виде залога в размере 7 млн грн, присудил носить электронный браслет и сдать заграничные паспорта. прокурор Специализированной антикоррупционной Прокуратуры Максим Кравченко сообщил, что с 19 июля народный депутат Борислав Розенблат носит электронный браслет. По состоянию на 24 июля семья внесла за народного депутата Розенблата 7 миллионов гривен залога.