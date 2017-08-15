Децентрализация на Житомирщине: Новоборівська ОТГ увеличила свой бюджет в 10 раз
Объединенные территориальные общины Хорошівського района существенно увеличили свои бюджеты, а Житомирщина находится в лидерах во внедрении реформы. Уже через год после объединения Новоборівська ОТГ увеличила свой бюджет 3-4 млн грн до 36 млн грн. Об этом говорили 15 августа во время круглого стола «Состояние и перспективы развития ОТГ Хорошівського района. Укрепление сотрудничества между обществами» с участием заместителя председателя – руководителя аппарата ОГА Алексея Ясюнецького. Сообщает пресс-служба Житомирской ОГА.
«Сегодня мы обсуждаем важнейшую реформу, которая сейчас внедряется в государстве – административно-территориальной. Житомирщина занимает лидирующее место формирования способных территориальных общин. Реформа очень сложная и та нормативная база, которая сейчас есть, нуждается в совершенствовании. Поэтому хочется услышать и о проблемах, которые есть, а также найти возможные пути решения: или это будет местный уровень, областной или государственный», – сказал Алексей Ясюнецький.
Во время круглого стола председатели уже созданных объединенных общин поделились опытом и успехами ОТГ, эффективного использования средств в интересах общества.
Так, председатель Новоборівської ОТГ Григорий Рудюк рассказал, в Новоборівській ОТГ провели полную термосанацию гимназии, установили искусственное футбольное поле, котельную, закупили школьные автобусы, установили освещение, ремонтируют дороги. И все это – после объединения общин.
Также участники круглого стола – сельские, поселковые головы, депутаты поселковых, районных советов и представители бизнеса поднимали и проблемные вопросы. Среди них – следования междугородных и пригородных маршрутов, льготное перевозки, сотрудничество с Держгеокадастром, предоставления медицинских услуг, функционирования терапевтического отделения и прочее.
«Это очень хорошо, что вы поднимаете проблемные вопросы. На областном уровне мы будем вам помогать. Имеем выработать эффективные пути их решения и, если потребуется, разработать изменения в нормативную базу», – сказал Алексей Ясюнецький.