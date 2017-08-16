Для поднятия стоимости проезда в электротранспорте Житомира членам исполкома не хватило одного голоса
Один из главных вопросов на заседании исполнительного комитета Житомирского городского совета 16 августа стало – установление стоимости проезда в городском электротранспорте.
«Предлагается внести изменения в п.1.3 относительно изменения стоимости проезда в городском электротранспорте и установить стоимость проезда 3 гривны», – говорит заместитель начальника управления транспорта и связи Житомирского городского совета Валентин Васянович.
На обсуждение пришли и общественные активисты. Однако, не единственным, кто вообще высказался против повышения стоимости проезда был общественный активист Евгений Демчик. Он уверяет: целесообразности поднимать тариф не имеет.
«Не доработан управлением транспорта, как организатора этого проекта решения. Сегодня нецелесообразно принимать тариф 3 гривны в коммунальном транспорте. ТТУ должно быть как социальная составляющая для житомирян – социальный транспорт. Я знаю у вас есть проект бесплатного проезда житомирян, но принять сегодня решение и повесить на житомирян тариф, некомпетентность организаторов управления транспорта. Потому, что ничего не сделано для того, чтобы дать возможность ТТУ зарабатывать, дать пассажира, а пригородные маршруты – это сегодня основное зло, которое не дает возможности развиваться житомирском транспорта», – объясняет свою позицию Евгений Демчик.
На упреки Евгения Демчика взялся отвечать городской голова Сергей Сухомлин.
«Выручка ТТУ выросла в среднем на 30% потому, что льготный пассажир ушел в маршрутки, тем самым разгрузив наш коммунальный транспорт и дал возможность людям экономить и пользоваться нашим коммунальным транспортом. Сейчас вопрос вообще о существовании ТТУ, ведь если мы не поставим минимальную заработную плату водителю 8 тысяч гривен, а люди с классностью должны зарабатывать и 10 тысяч – это как раз вынужденное решение. Одновременно мы принимаем стоимость проездного билета. Если житомирянин покупает проездной, то по нему себестоимость одной поездки будет составлять 2 грн 50 коп. Относительно пригородных маршруток, то мы уже работаем с председателем облгосадминистрации и сейчас договорились, что мы делаем общую схему движения по городу, которая будет учитывать интересы и пригородных жителей», – разъясняет Житомирский городской голова Сергей Сухомлин.
Вместе с тем, мэр города говорит: с начала года, по подсчетам, сумма поддержки ТТУ из городского бюджета составляла более 80 млн грн, сейчас эта цифра уменьшилась на 30 миллионов.
«У нас по проекту поддержки ТТУ в начале года считали около 82 млн грн. Приняв решение и по частным маршруткам и т. п. сумма поддержки сократились до 50 млн грн до конца года. Думаю, не позже декабря вместе с Европейским банком реконструкции развития говорим о закупке 50 – 60 новых троллейбусов. В декабре должна прийти первая партия низкопольных автобусов, в январе – феврале следующая партия – 20 автобусов. Поэтому, мы будем делать все, чтобы монополистом на рынке перевозок в городе было коммунальное предприятие», – рассказывает Житомирский городской председатель.
Несмотря на все объяснения, Евгений Демчик настаивает на своем: повышение тарифа на проезд в трамваях и троллейбусах нецелесообразно, более того, проезд в электротранспорте для житомирян вообще должен быть бесплатным.
«Если мы датуємо из бюджета за счет налогоплательщиков коммунальный транспорт, то для житомирян он должен быть бесплатный. Это позиция депутатов, которые готовы рассматривать этот вопрос и реорганизации ТТУ. Сегодня поднятие тарифа нецелесообразно», – настаивает Евгений Демчик.
«Для функционирования коммунального предприятия в таком случае нужно около 120 млн грн», – отвечает Сергей Сухомлин.
«Не о 120 млн грн идет речь, на самом деле, чтобы сделать коммунальный транспорт бесплатным, то сумма в год составляет около 50 млн грн», – спорит с мэром Евгений Демчик.
Почему стоимость проезда в электронном общественном транспорте должна увеличиться с двух до трех гривен стал объяснять и директор КП «Житомирское трамвайно-троллейбусное управление» Андрей Нечуйвитер.
«Только электроэнергия 39 млн грн. Цена на проезд в 2 грн была установлена в 2014 году при этом 1 КВт электроэнергии стоил 41,9 коп., минимальная заработная плата – 1218 грн. На сегодня: электроэнергия 2,50 грн/КВт, минималка – 3200 грн, 39 млн грн – это только электроэнергия за год и 62 млн грн – это фонд заработной платы. Если мы сейчас отказываемся, как вы говорите, и будем бесплатно возить людей, то мы планируем собрать около 40 млн грн нужно будет компенсировать из городского бюджета. Ведь предприятие без денег не сможет работать», – говорит директор КП «Житомирское трамвайно-троллейбусное управление» Андрей Нечуйвитер.
После получасовых обсуждений проект решения о поднятии стоимости на проезд в электротранспорте выносится на голосование. В итоге для принятия решения не хватило голосов. Из 16 присутствующих членов исполкома «За» проголосовали 12, поэтому решение не принято.
Напомним, о намерении властей поднять стоимость проезда в электротранспорте стало известно в июле 2017 года. 11 августа в Житомире провели общественные слушания по поводу повышения проезда в трамваях и троллейбусах с 2 до 3 гривен, на которые пришло полсотни человек. Еще в июне 2017 заместитель мэра Житомира Дмитрий Ткачук уверял Житомир.info, что в ближайшие несколько месяцев власть не собирается увеличивать стоимость проезда в электротранспорте.
Как сообщал Житомир.info, 16 мая 2017 года Житомирский исполком поддержал решение о повышении с 1 июня стоимости проезда в маршрутках до 5 гривен.