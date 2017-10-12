Дождь – не помеха асфальтированию: дорожники проводят ремонтные работы даже в непогоду (ВИДЕО)
Дождь – не помеха ремонтным работам. Утром, 11 октября, дорожники взялись укладывать асфальт на Сквирском шоссе вблизи с. Станишовка. О строительные работы в непогоду сообщил возмущенный водитель.
Мужчина жалуется, что из-за халатности асфальтовое покрытие быстро попсується. Рабочие объясняют, что их технология позволяет класть асфальт на мокрое покрытие. Работники отмечают, что когда начали работы утром, дождя не было.
На время приезда съемочной группы образовались большие лужи. Работать дорожники прекратили во время съемки телекамер. Дорожник пообещал подождать сухой погоды для укладки асфальта. И все же пропасть горячему асфальту не дадут.
Автомобилисты же, со своей стороны, возмущаются такими дорожными работами. Говорят, что дороги ремонтируют с их налогов, поэтому ждут качественных дорог. Водители предполагают, что уже после зимы на дороге появятся выбоины. Из шести километров, которые запланировано отремонтировать в этом году, уже заключено 5 километров верхнего слоя асфальтового покрытия.