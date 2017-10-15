Дождь не помешал участникам мотокросс памяти сергея Королева, который традиционно проходит в Житомире
Несмотря на дождь и грязь, около сотни спортсменов приняли участие в соревнованиях по мотокроссу памяти Королева, которые произошли в селе Клитчин под Житомиром 15 октября.
На участие в соревнованиях зарегистрировались 80 участников из разных городов Украины. Самому старшему участнику – 61 год, самому младшему – 5 лет.
По словам организатора соревнований Александра Бочковского, погода не помешает спортсменам выйти на трассу.
«Погода вносит свои коррективы, но мотокросс – не балет, поэтому он состоится при любых погодных условиях. Мы немного подкорректировали трассу для детей, чтобы им легче было уехать. А так, все по плану, все нормально», – говорит Александр Бочковский.
Он отмечает, что соревнования по мотокроссу памяти Королева происходящие в Житомире с 1962 года.
«В 90-х был перерыв, но с 2004 года благодаря поддержке Сергея Сухомлина, Александра Рабиновича и Геннадия Зубко мы проводим их регулярно. Эта трасса для нас новая – мы здесь всего год. С каждым годом мы совершенствуемся», – говорит Бочковский.
Напомним, соревнования по мотокроссу открыл вице-премьер-министр Геннадий Зубко.
«Мотокросс памяти.Королева уже стал уникальной фишкой Житомирщины. Мы в очередной раз доказываем, что Житомирщина – спортивная, европейская община! Должны показать нашим детям, как военно-технический спорт закаляет силу духа и выносливость, и самое главное – стремление к победе. Ведь они – будущие победители, чемпионы и защитники родной земли», – сказал Геннадий Зубко.
Житомир.info