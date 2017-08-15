Елена Галагуза: «Памятнику Героям Небесной Сотни в Житомире быть. Уже устанавливают фигуру» (ФОТО)
Август 15, 2017 | Новости | Комментариев нет|
В центре Житомира продолжают монтировать памятный знак Героям Небесной Сотни. На майдан Королева 15 августа привезли металлические конструкции, скульптуру и начали их устанавливать. Высота скульптуры, как и обещали, больше двух метров, а высота триптихе – около 8 метров (два этажа фасада здания).
“Памятнику Героям Небесной сотни в Житомире быть. Уже устанавливают фигуру. Руки будут прикручивать отдельно. Обратите внимание: на металлическом фоне гравировки имен Героев”, – написала на своей странице в Facebook депутат областного совета Елена Галагуза.
Напомним, председатель Житомирской ОГА Игорь Гундич показал, как будет выглядеть памятник Героям Небесной Сотни. Его планируют установить к 24 августа.