Если подрядчик не установит системы отопления в 5 житомирских детсадах, то детей распределят в другие учебные заведения
В Житомире неготовыми к началу отопительного сезона остаются пять учебных заведений. Об этом депутатам во время сессии 28 сентября сообщила заместитель начальника управления образования Светлана Ковтонюк. Такая ситуация возникла в пяти детских садах, где проводятся работы по термомодернизации за средства фонда СЕКО. По словам мэра Житомира, подрядчик своевременно не выполнил работы по установке систем отопления и пока не укладывается в графики, которые сам предоставил управлению образования.
«Будем реагировать какими-то санкциями и всем прочим. Там были объективные причины, они не получали грантовые около двух месяцев. Но это никак не должно было отразиться на их работе. Однако имеем то, что имеем. Мы каждый день мониторим ситуацию с этими садиками и думаю, что эти работы к отопительному сезону закончат», – сказал Житомирский городской голова Сергей Сухомлин.
По словам заместителя Житомирского городского головы Матвея Хренова, власть готова и к тому, что подрядчик не успеет закончить работы по установке систем отопления.
«На сегодняшний момент мы видим, что по трем заведениям до первого октября она будет завершена и у нас есть гарантии от него, что до конца следующей недели, а это в любом случае еще не начало отопительного сезона, у нас будут завершены работы. Но мы понимаем, что это очень важный вопрос, поэтому на сегодняшний момент мы проработали план «Б». И даже если так случится, что подрядчик не выполнит свои обязательства, но для него будут очень большие штрафы, то дети будут распределены по другим садикам. Но на сегодняшний момент выглядит так, что подрядчик успеет завершить монтаж системы отопления и сады будут обеспечены теплом», – рассказывает заместитель мэра.
По словам Матвея Хренова, все остальные учебные заведения полностью готовы к началу отопительного сезона.
Как сообщал Житомир.info, директор «Житомиртеплокоммунэнерго» Дмитрий Рогожин заявлял, что Житомир уже на 90% готов к новому отопительному сезону.
Житомир.info