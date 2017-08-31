Женский монастырь в Кип’ячому отметил Престольный праздник (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Паломники из многих уголков Украины приехали 28 августа до женской обители в урочище Кипячее Житомирской области. Ставропигиальный монастырь Афонской иконы Божьей Матери называют Женским Афоном. В обители, в частности, смиренно несет свой крест 106-летняя схимонахиня Иоанна. В прошлый понедельник храм Успения Пресвятой Богородицы, с которого начинался монастырь, отметил Престольный праздник.
Праздничную Божественную Литургию возглавил основатель и Духовник женской обители в Кип’ячому – протоиерей Роман Барановский, благочинный больничных храмов столицы, настоятель храма святителя Михаила, первого митрополита Киевского. Вместе с монахинями молились сестры милосердия, братия скита Силуана Афонского и многочисленные паломники.
Отец Роман поздравил всех с праздником Успения Божией Матери и насельниц с Престольным праздником, рассказал о земной путь Пресвятой Богородицы, о ее большой любви к человечеству и пожелал всем такой же кротості, смирение, терпение, которые должна была Божья Матерь. В свою очередь, паломники поблагодарили настоятельнице монастыря Матушке игумении Єкатерині и отцу Роману за духовное наставничество.
Протоиерей Роман Барановский также исполнил для гостей свои духовные песни. Творчество отца Романа довольно разнообразная, в ней каждый может найти песни и стихи, близкие своему сердцу. Много песен посвящено женской обители в Кип’ячому.
Также все имели возможность окунуться в целебных водах источника в честь святых Кіприяна и Иустины. Эти святые спасают от нечистой силы, чародейства и колдовства. Над источником установлен храм, в котором можно посетить Службу Божью, заказать молебен Кіприяну и Иустине, купить водичку из источника и специальный чай против злых чар из освященных трав. Кстати, этому целебному источнику уже около 100 лет. И те, кто здесь побывал, говорят: «Хотите изменить свое представление о мире – окунитесь с головой в целебные воды источника в Кип’ячому и поймете, что, вынырнув из воды, вы уже находитесь в другом мире».