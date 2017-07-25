Женский монастырь в Чоповичах хорошо известен целебной купелью (ВИДЕО)
В женском монастыре Афонской иконы Божией Матери, читается неусипний Псалтырь, а утренние молебны начинают в 3 утра. В храме монастыря – чудотворные иконы, молиться к которым приезжают отовсюду. Женский монастырь в Чоповичах хорошо известен целебной купелью. Вода вытекает из-под алтаря Храма святых великомучеников Киприана и Устины. Их считают защитниками от «колдовства и чародейства».
В монастыре Афонской иконы Божьей Матери живет самая старая монахиня в Украине – схимонахиня Иоанна, ей 107-й год. Она ежедневно молится и принимает посетителей. Каждого благословляет. Монастырь имеет собственное хозяйство, поле, ягодник, пруд и пасека. Все свое пропитание насельницы монастыря добывают и выращивают в теплицах и на собственных полях: здесь свой мед, сыр, молоко, масло, фрукты, зелень, ягоды, яйца и многое другое. Кроме этого, они пекут удивительно вкусный хлеб и сладости. В женский монастырь Афонской Иконы Божьей Матери можно приехать пожить. Можно стать послушницей. Дверь тамошних храмов открыты для верующих.