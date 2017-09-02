Жители объединенных территориальных общин в Житомирской области рассказали об изменениях в жизни сел и поселков
Доступ к качественной медицине, асфальтированные дороги, современные и комфортные детские сады и школы, оборудованные спортивные и игровые площадки… Все, о чем большинство украинских сел только мечтают, уже сейчас воплощают в жизнь те, кто не побоялся первым сделать шаг навстречу децентрализации.
Не ждать лучших времен, а о6’єднуватися и делать изменения уже сейчас – так в августе 2015 года решили активные и инициативные жители 11-ти сел, и первыми в Житомирском районе создали свою Тетерівську объединенную территориальную общину.
И уже через год первые результаты работы смогли увидеть в селе Дениши. Бывшую адмінбулівлю здесь перестроили на современный детский сад.
МИХАИЛ ТУМАНЕВИЧ (житель с. Тригорье)
Я живу здесь уже 66 лет. Вот садик сделали. Люди довольны. Есть, где детям заниматься.
Отремонтировать сад собственными силами здесь пытались почти 5 лет. И благодаря объединению получили более 2 миллионов субвенции и с легкостью завершили работы.
ЕЛЕНА ГУБИНА воспитатель (Дениши)
Почти год уже в новом саду. Здесь все очень красиво, здесь все удобно. Ты приходишь, у тебя есть дети, у тебя сразу улучшается настроение и работа – это удовольствие.
СВЕТЛАНА КУЧИНСКАЯ (Дениши)
Садик у нас открылся очень быстро. Очень долго он стоял. Очень долго не могли свести концы с концами. И после объединения общины оно как-то быстро, быстро, быстро. И сегодня мы имеем определенный результат. Садик новый у нас, полностью укомплектован. Имею возможность водить в этот садик свою дочку, которой уже три года.
НАТАЛЬЯ НЕСЕЛОВСЬКА
И детки развиваются, и родители могут идти где-то на работу. Садик – это хорошо. Тем более, он – новый. Уютно.
Люди признаются, на старте реформы они ждали изменения, впрочем боялись и волновались.
СВЕТЛАНА КУЧИНСКАЯ (Дениши)
Мы знали, что будут изменения, они будут происходить. Но будут ли они к лучшему, мы в этом не были уверены. Сейчас мы понимаем, что это действительно хорошо. И это дает больше возможностей. Пожалуй, из такого села, как нашего, никто не захочет уезжать, а наоборот даже житомиряне, если бы видели, в какой прекрасной местности мы живем, они бы с удовольствием переехали жить в наши места.
ЕЛЕНА ГУБИНА воспитатель (Дениши)
Мы, наверное, тоже переживали, но это классно. Я скажу людям, пусть объединяются, потому что много перспектив.
Значительно улучшилась медицина, было утепление Фапов почти по всем селам, ремонты сельских советов, домов культуры – много всего сделали. Это классно, мы очень рады.
А это Тетерівська амбулатория. Ее, как и большинство других медицинских учреждений общины теперь не узнать.
ЕЛЕНА ПАРИГІНА заведующая амбулатории Тетеревской
Деньги пришли – пришла субвенция. мы за эти деньги сделали ремонты, закупили медицинское оборудование, обновили медицинскую документацию, есть чем работать. В этом плане значительно легче.
Медики признаются, благодаря закупленном медицинскому оборудованию, им стало легче проводить диагностику.
ЕЛЕНА ПАРИГІНА заведующая амбулатории Тетеревской
Очень удобный аппарат – и анализ мочи проводит, и анализ крови. Буквально ставится в пробірочки центрефуги и сразу же на экран выводится уже результат. Что удобно – здесь прилагается перечень самых обследований. Можем сделать ревмопробы, можем сделать биохимию крови, чего раньше мы не делали. Больший спектр обследований. Это очень хорошо.
Радуются таким изменениям и пациенты
ТАМАРА ГОЙКО
Это все же для людей, для нас делается. Приятно. Каждый месяц обращаюсь. Раза по два. У меня много болезней, то я обращаюсь. То даже не надо ехать в Станишовку. И консультацию, и помощь окажут, и капельницу. Все у них есть.
ВАЛЕНТИНА ХОМЧУК
Нам здесь очень удобно, потому что здесь сделали, нам, больным, не нужно на маршрутках ехать, в очередях стоять. Мы пришли, нас хорошенько здесь обслужили.
Не нужно ездить в областной центр теперь и за справками, ведь с апреля 2016 года в селе Корчак работает Центр предоставления административных услуг.
МИХАИЛ ДЕЖА начальник ЦПАУ Тетеревской ОТГ
Даже из города Житомира приезжают к нам, потому что нет таких очередей, людям удобнее, лучше здесь. За прошлый год было оказано более 2000 услуг, в этом году мы 1100 услуг предоставили.
Теперь в Тетерівську ОТГ приезжают сельские головы из разных областей, чтобы воочию увидеть изменения, которые здесь произошли, и перенять опыт
ВАЛЕНТИНА ИЛЬНИЦКАЯ сельский председатель Тетеревской ОТГ
Те, что у нас были, они объединились (смеется) они видели наш пыл, это желание сделать что-то хорошее для села, так что у них тоже есть успех. И мы довольны тем, что они воспользовались нашим опытом.
В сельском совете говорят – после объединения их бюджет увеличился вдвое, и в 2016 году составил более 10 миллионов гривен.
ВАЛЕНТИНА ИЛЬНИЦКАЯ сельский председатель Тетеревской ОТГ
То, что нами было намечено, то, что мы видели, мы его приобретаем. И мечта сбывается. Хоть было тяжело, было большое сопротивление, и сейчас он есть, но этот успех, то, что мы сейчас имеем, оно того стоит.
Проверив реформу на себе, сельским председателям здесь советуют не медлить, а уже сейчас объединяться
ВАЛЕНТИНА ИЛЬНИЦКАЯ сельский председатель Тетеревской ОТГ
Реформы – это всегда тяжело, это всегда большой труд, но это того стоит, я думаю, вы должны все объединиться и у вас все будет хорошо. Мы смогли и у вас также получится.
Именно с пожарной машины началась история Новоборівської объединенной территориальной общины. Еще в 2010 году здесь решили восстановить местную пожарную охрану, чтобы в случае опасности не медля тушить огонь.
АНАТОЛИЙ ГАЛИЦКИЙ
Поселковий совет организовал. То и лучше. Пока приедет из Иршанска, а тут рядом горит. То быстрее, конечно.
ОЛЕГ ЖУРАВСКИЙ начальник местной пожарной охраны пгт Новая Боровая
Работы хватает. Очень много работы. В этом месяце мы уже выезжали трижды. Последний пожар был позавчера. В час ночи мы выезжали на поджог сінопіднавіс и достройка как дровітник. Мы вовремя уехали и вовремя притушили. Если бы не притушили, были бы большие последствия. Пострадал бы дом и имущество. Если бы нас не было, ехали бы с государственной пожарной части 28-й, которая ближе всего от нас, мы заехали за 15 минут, они бы ехали минут 35-40, и тогда бы уже не спасли бы и второй дом.
Уже в 2015 году села, которые удерживали пожарную охрану одними из первых в области создали ОТГ.
РУСЛАН СЕМЕНИЙ заместитель поселкового головы Новоборівської ОТГ
У нас был опыт по местной пожарной охране. Мы предоставляли услугу соседним общинам и благодаря этой услуге, и этому сотрудничеству нам было легче, у нас был такой опыт. Мы предложили этим общинам объединиться. Что успешно и сделали в дальнейшем
За год после объединения в Новоборівській ОТГ провели капитальный ремонт асфальтового покрытия на центральной улице, провели реконструкцию котельной, обустроили площадку с искусственный покрытием, а самое главное – провели санацию и утепление школы.
РУСЛАН СЕМЕНИЙ заместитель поселкового головы Новоборівської ОТГ
К объединению наш бюджет поселкового совета составлял около 4 млн грн. Только на утепление данного помещения ушло 6 млн 700 тыс. и общий бюджет нашей общины составил 34 млн. Мы с вами можем посчитать, сколько лет нужно было, чтобы провести те работы, которые мы сделали за 2016 год.
ЛИЛИЯ АНАНЧЕНКО воспитатель-методист
За время работы ОТГ отремонтированы и дороги, утеплили дошкольное учреждение, утеплили школу, сделали площадку. У меня двое сыновей, конечно, я беспокоюсь за их будущее и чтобы им было, чем заниматься. Конечно, гораздо больше сделано, чем было до этого.
В Новоборівській общине рассказывают, им пришлось много учиться и работать, чтобы достичь результатов, впрочем за 2 года после объединения смогли сделать больше, чем за десятки лет до этого.
РУСЛАН СЕМЕНИЙ заместитель поселкового головы Новоборівської ОТГ
Без трудностей никак не может быть. Все жизнь состоит из экзаменов. Но нужно не сдаваться, нужно двигаться вперед, помнить, с какой целью мы сюда пришли. Мы устали ждать, что кто-то придет и сделает. Пришла действительно наша пора, чтобы показать, что все в наших руках, если мы этого хотим и делаем шаги для этого, то все у нас получится, и мы можем видеть уже результат за это небольшое время.
ОЛЕГ ЖУРАВСКИЙ начальник местной пожарной охраны пгт Новая Боровая
Сельским и поселковым головам скажу одно, что никто им с неба не даст. Если жители поселка сами не сойдутся, и своими силами не сделают, само оно не придет. Если мы здесь собрались, и на энтузиазме начали сами все это делать, то у нас это дело пошло.
В течение 2015-2016 годов в Житомирской области создано 32 объединенных территориальных общин, которые получили 210 млн грн поддержки на развитие инфраструктуры. Их лидеры учатся, обмениваются опытом, строя планы и показывая пример другим.
Процессы объединения общин будут проходить и в дальнейшем. До конца года планируется создать еще более 10 ОТГ и на начало 2018 года 80% площади области будет охвачено ОТГ. Реформа местного самоуправления уже принесла существенные положительные результаты – финансовые, административные, социальные. Но время ставит новые задачи, среди которых – секторальная децентрализация. Люди ждут на качественное образование, медицину, обустройство инфраструктуры, изменение административно-территориального устройства. Настало время, когда граждане должны двигаться в направлении разумного роста – перехода от решения текущих задач до комплексных приоритетов.
Житомир.info