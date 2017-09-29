Жителю Молдовы, который хотел пересечь границу с поддельным паспортом, запретили въезд в Украину

magictr | Сентябрь 29, 2017 | Новости | Комментариев нет

Пограничники отдела «Овруч» в пункте пропуска «Выступовичи» обнаружили в паспортный документ иностранца с признаками подделки. Об этом сообщает пресс-служба Житомирского пограничного отряда Северного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

«Для прохождения пограничного контроля в пункт пропуска прибыл 33-летний гражданин Молдовы. Во время осуществления контрольных мероприятий правоохранители зафиксировали частичную подделку паспорта, иностранец предоставил для проверки. В ходе дальнейшего выяснения обстоятельств было установлено, что паспортный документ расшивалась для проставления отметки временного проживания лица на территории Российской Федерации.

Сейчас мужчине было отказано в пересечении государственной границы и принято решение о запрете въезда на территорию Украины сроком на 3 года», – говорится в сообщении.

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