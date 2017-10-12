Житомирские перевозчики будут оштрафованы за то, что не перевозят льготников (ФОТО)
Сегодня, 12 октября, перевозчики самостоятельно ограничили бесплатный проезд льготников в Житомире. Об этом сообщает пресс-служба Житомирского городского совета.
«Это решение является неправомерным. Сотрудники управления транспорта уже проводят рейд транспортных средств города и информируют водителей и людей о том, что перевозчики не могут по своему усмотрению ограничивать проезд льготников. Правонарушителям будут введены санкции, ведь проезд в маршрутках подняли, а перевозчики обязались перевозить всех льготников без компенсации из бюджета», – прокомментировал заместитель городского головы Дмитрий Ткачук.
Напомним, что вчера, 11 октября, лишь 11 из 20 членов членов исполкома поддержали решение об ограничении проезда льготников в часы пик. И данное решение не было принято.
Перевозчиками поднимался вопрос относительно установления отдельных часов для льготных категорий граждан. Перевозчики городских автобусных маршрутов хотели, чтобы данная категория имела возможность ездить в транспорте только с 10:00 до 16:00, но членами исполкома не было поддержано данное решение.
16 мая этого года житомирский исполком проголосовал за повышение стоимости проезда в маршрутках до 5 гривен, а частные перевозчики обязались бесплатно перевозить все льготные категории житомирян, после чего председатель городского совета Сергей Сухомлин подписал решение исполкома о тарифе в 5 грн в маршрутках.