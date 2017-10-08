Житомирский городской совет получила награду «Совет, дружественная к медиа».

magictr | Октябрь 8, 2017 | Новости | Комментариев нет

5 октября 2017 г. в Киеве ОО “Институт массовой информации” (ИМИ) презентовал результаты исследования “Рада дружественная медиа: оценка состояния соблюдения ЗУ “Об информации” в регламентах местных советов”, реализованное в рамках проекта ИМИ “Блоггеры против коррупции” при поддержке Freedom House. Об этом сообщает пресс-служба Житомирского городского совета.

В рейтинге лучших Житомирский городской совет получил второе почетное место. В рамках данного исследования, эксперты ИМИ проанализировали регламенты 47 областных и городских советов на предмет обеспечения прав журналистов и соблюдения требований Закона Украины “Об информации”. Исследование показало, что из 47 местных советов, более трети (17 советов) нарушают требования действующего законодательства относительно обеспечения прав журналистов.

«Мы убеждены, что доступ к информации является базовым компонентом свободы слова. Поэтому взялись за исследование регламентов органов местного самоуправления, которые должны обеспечить возможность журналистам свободно и беспрепятственно посещать их, получать публичную информацию, брать комментарии у должностных лиц», – сообщила исполнительный директор ИМИ Оксана Романюк.

Эксперты ИМИ также вручили знаки отличия “Совет дружественная медиа” 30 городским и областным советам, которые не препятствуют деятельности журналистов и придерживаются требований Закона Украины “Об информации”:

  • Днепровская городской совет;

  • Житомирский городской совет;

  • Ужгородский городской совет;

  • Ивано-Франковский городской совет;

  • Краматорский городской совет;

  • Кировоградская городской совет;

  • Северодонецкий городской совет;

  • Львовский городской совет;

  • Полтавский городской совет;

  • Ровенский городской совет;

  • Сумской городской совет;

  • Тернопольский городской совет;

  • Херсонский городской совет;

  • Хмельницкая городской совет;

  • Черкасский городской совет;

  • Черновицкий городской совет;

  • Черниговский городской совет;

  • Киевский областной совет;

  • Волынский областной совет;

  • Днепропетровский областной совет;

  • Ивано-Франковский областной совет;

  • Кировоградская областная рада;

  • Николаевский областной совет;

  • Полтавская областная рада;

  • Ривненский областной совет;

  • Тернопольский областной совет;

  • Харьковский областной совет;

  • Херсонский областной совет;

  • Черкасская областная рада;

  • Черновицкая областная рада.

«Отдельным вопросом является важность соблюдения действующего законодательства в вопросах закрытия и ограничения доступа к той или иной информации (проведение закрытых заседаний, закрытые рассмотрения отдельно определенных вопросов, опубликование определенной информации, которая находится в распоряжении субъекта властных полномочий). Решение относительно ограничений должны приниматься исключительно в порядке, определенном действующим законодательством и с соответствующей аргументацией в пользу именно такого решения», – подчеркнул медиа-юрист ИМИ Максим Ратушный.

17 советам ИМИ прислал рекомендации для устранения проблемных моментов с их регламентов и/или положениям о порядке аккредитации:

  • Киевский городской совет;

  • Винницкий городской совет;

  • Луцкий городской совет;

  • Запорожский городской совет;

  • Николаевский городской совет;

  • Одесский городской совет;

  • Харьковский городской совет;

  • Винницкий областной совет;

  • Житомирская областная рада;

  • Закарпатский областной совет;

  • Запорожский областной совет;

  • Донецкий областной совет;

  • Львовский областной совет;

  • Одесский областной совет;

  • Сумской областной совет;

  • Хмельницкая областная рада;

  • Черниговская областная рада.

Share Button

Похожие записи

Об авторе

magictr