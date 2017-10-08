Житомирский городской совет получила награду «Совет, дружественная к медиа».
5 октября 2017 г. в Киеве ОО “Институт массовой информации” (ИМИ) презентовал результаты исследования “Рада дружественная медиа: оценка состояния соблюдения ЗУ “Об информации” в регламентах местных советов”, реализованное в рамках проекта ИМИ “Блоггеры против коррупции” при поддержке Freedom House. Об этом сообщает пресс-служба Житомирского городского совета.
В рейтинге лучших Житомирский городской совет получил второе почетное место. В рамках данного исследования, эксперты ИМИ проанализировали регламенты 47 областных и городских советов на предмет обеспечения прав журналистов и соблюдения требований Закона Украины “Об информации”. Исследование показало, что из 47 местных советов, более трети (17 советов) нарушают требования действующего законодательства относительно обеспечения прав журналистов.
«Мы убеждены, что доступ к информации является базовым компонентом свободы слова. Поэтому взялись за исследование регламентов органов местного самоуправления, которые должны обеспечить возможность журналистам свободно и беспрепятственно посещать их, получать публичную информацию, брать комментарии у должностных лиц», – сообщила исполнительный директор ИМИ Оксана Романюк.
Эксперты ИМИ также вручили знаки отличия “Совет дружественная медиа” 30 городским и областным советам, которые не препятствуют деятельности журналистов и придерживаются требований Закона Украины “Об информации”:
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Днепровская городской совет;
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Житомирский городской совет;
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Ужгородский городской совет;
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Ивано-Франковский городской совет;
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Краматорский городской совет;
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Кировоградская городской совет;
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Северодонецкий городской совет;
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Львовский городской совет;
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Полтавский городской совет;
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Ровенский городской совет;
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Сумской городской совет;
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Тернопольский городской совет;
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Херсонский городской совет;
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Хмельницкая городской совет;
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Черкасский городской совет;
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Черновицкий городской совет;
-
Черниговский городской совет;
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Киевский областной совет;
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Волынский областной совет;
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Днепропетровский областной совет;
-
Ивано-Франковский областной совет;
-
Кировоградская областная рада;
-
Николаевский областной совет;
-
Полтавская областная рада;
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Ривненский областной совет;
-
Тернопольский областной совет;
-
Харьковский областной совет;
-
Херсонский областной совет;
-
Черкасская областная рада;
-
Черновицкая областная рада.
«Отдельным вопросом является важность соблюдения действующего законодательства в вопросах закрытия и ограничения доступа к той или иной информации (проведение закрытых заседаний, закрытые рассмотрения отдельно определенных вопросов, опубликование определенной информации, которая находится в распоряжении субъекта властных полномочий). Решение относительно ограничений должны приниматься исключительно в порядке, определенном действующим законодательством и с соответствующей аргументацией в пользу именно такого решения», – подчеркнул медиа-юрист ИМИ Максим Ратушный.
17 советам ИМИ прислал рекомендации для устранения проблемных моментов с их регламентов и/или положениям о порядке аккредитации:
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Киевский городской совет;
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Винницкий городской совет;
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Луцкий городской совет;
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Запорожский городской совет;
-
Николаевский городской совет;
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Одесский городской совет;
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Харьковский городской совет;
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Винницкий областной совет;
-
Житомирская областная рада;
-
Закарпатский областной совет;
-
Запорожский областной совет;
-
Донецкий областной совет;
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Львовский областной совет;
-
Одесский областной совет;
-
Сумской областной совет;
-
Хмельницкая областная рада;
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Черниговская областная рада.