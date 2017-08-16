Житомирский городской совет проведет открытый конкурс на лучшее предложение памятного знака, посвященного воинам АТО
Август 16, 2017 | Новости | Комментариев нет|
На исполнительном комитете Житомирского городского совета было принято решение начать открытый конкурс на лучшее предложение памятного знака, посвященного воинам АТО. Организатором конкурса будет департамент градостроительства и земельных отношений Житомирского городского совета.
В состав жюри войдут профессиональные архитекторы, художники, скульпторы и художники. Срок представления проектов 2 месяца. Но за место установки памятника и кто конкретно войдет в жюри будут голосовать на следующем исполкоме.