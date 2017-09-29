Житомирский горсовет не продлил договор аренды участка, по которому было 110 судов
Депутаты Житомирского городского совета со второй попытки проголосовали за проект решения, которым не возобновляется договор аренды земельного участка на вул. Святослава Рихтера, 59а (бывшая 1 Мая).
За это решение на сессии городского совета 28 сентября проголосовали 22 депутата (всего в горсовете 42 дептуати).
Первое голосование показало 21 голос «за», но несколько депутатов сказали, что не сработала карточка, и мэр поставил вопрос на повторное голосование.
Представители жителей близлежащих домов категорически против строительства многоэтажки. Прозвучали данные, что за 10 лет противостояния произошло 110 судебных заседаний по этому вопросу.
Представитель инвестора просила предоставить для застройки другой земельный участок.
«Инвестор за 10 лет потратил 600 тысяч долларов. Неужели он не заслуживает человеческого отношения? Вы сегодня в такой же ситуации дали инвестору другой участок… Этот застройщик построил в Житомире 2 замечательных дома на Леси Украинки и на проспекте Мира», – уговаривала депутатов представитель инвестора.
Мэр Сергей Сухомлин объяснил, что неподдержание этого вопроса автоматически продлит аренду.
«Если мы не проголосуем за это решение, то аренда автоматически продлится на 5 лет», – сказал Сухомлин.
Он также уточнил, что за время аренды предприниматель уплатил в бюджет за арендованный земельный участок около 300 тысяч гривен.
Интересы застройщика на сессии защищали депутаты от ВО «Батькивщина». В частности, Иван Мартынчук отметил, что нет разницы между этим инвестором и ООО «Интергалбуд», которое строилось на Старом Бульваре и получило другой земельный участок.
Напомним, власти Житомира планировала не возобновлять договор аренды скандального земельного участка на вул. С. Рихтера.
Как сообщал Житомир.infoв январе 2012 года жители домов по ул. 1 Мая пикетировали хозяйственный суд Житомирской области, где рассматривалось дело о строительстве 10-этажки: предприятие «Агробудінвест-Полесье» (директор – Юрий Ткаченко), которое уже несколько лет пытается построить 10-этажный дом с жилыми квартирами и офисными помещениями, суждено с Житомирским горсоветом относительно разрешения на строительство по адресу вул. 1 Мая 63. В октябре 2013 года люди сломали зеленый забор, протестуя против будущего строительства. Проверить законность строительства многоэтажки на 1 Мая в Житомире правоохранители имели. В конце 2015 года появился проект решения исполнительного комитета «О демонтаже забора по ул. 1 Мая, 63-А в г. Житомире». В феврале 2016 года городская власть собиралась предложить застройщику другой участок.