Житомирский областной центр эколого-натуралистического творчества возглавила Наталья Бордюг
Коммунальное учреждение областного совета, Житомирский областной центр эколого-натуралистического творчества учащейся молодежи – возглавила Наталья Бордюг.
Житомирский областной центр эколого-натуралистического творчества учащейся молодежи основан 1 ноября 1951 г. Обучение и воспитание в центре осуществляется на основе новейших концепций, внедрении педагогических инноваций, современных технологий, способных обеспечить полноценную подготовку подрастающего поколения к жизни.
В частности, заместитель председателя Житомирского областного совета Максим Вілівчук отметил: «Данный центр является примером правильного подхода в работе, где все прилагают максимум усилий и любви к делу и выдают прекрасные результаты, даже при минимальном финансировании. Новый руководитель имеет инициативы, идеи по развитию центра, и областной совет будет всячески способствовать реализации этих замыслов и оснащению профессиональных кабинетов и внедрению новых направлений обучения детей в условиях современного мира и потребностей».
Представление нового руководителя состоялось во вторник, 19 сентября.