Житомирский ФК «Полесье» обыграл «Арсенал» со счетом 2:0
Житомирское «Полесье» получило уже третью победу подряд, феерично обыграв «Арсенал-Киевщина».Об этом сообщает пресс-служба Житомирской ОГА.
Матч состоялся 16 сентября, в Коростене и завершился для наших футболистов победой со счетом 2:0.
Председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич после игры отметил: «Результатом доволен. Скажу честно: в этот раз я и ожидал только победу. 2-й тайм порадовал яркой игрой. Четко сработал наш вратарь. Хорошая командная работа, хотя игра была непростой. Так держать! Ну и отдельная благодарность тренеру Эдуарду Хаврову – с ним ребята всегда в тонусе».
Также в перерыве между таймами среди болельщиков состоялся розыгрыш призов от Игоря Гундича по номерам билетов: футбольной атрибутики, мячей и нового смартфона Meizu 5.
Следующая игра ФК «Полесье» состоится 24 сентября в Львове. Для фанов футбольного клуба будет организован автобус.