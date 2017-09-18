Житомирский ФК «Полесье» продлил победную серию до трех матчей подряд
Житомирское «Полесье» без особого труда одолело ФК «Арсенал-Киевщина» в матче 12 тура Чемпионата Украины по футболу среди команд Второй лиги 16 сентября. Со стартовых секунд поединка желто-зеленые продемонстрировали свои намерения выйти победителями в этом поединке. В первые 15 минут встречи подопечные Эдуарда Хаврова в буквальном смысле слова взяли ворота киевлян в осаду, однако забить быстрый гол им не удалось. После неудачной попытки житомирян выйти вперед, «канонирам» удалось выровнять игру, и даже создать несколько моментов у ворот голкипера «Полесье» Дмитрия Михеева, которые, однако, не завершились успехом.
Продемонстрировав равную игру команды ушли на перерыв с ничейным счетом 0:0.
Уже во втором тайме номинальные хозяева поля пошли вперед большими силами и стало понятно, что первый гол в ворота «Арсенала» – это лишь вопрос времени.
«Размочить» счет желто-зеленым удалось на 61-й минуте. После аута продертись в штрафную удалось Игорю Олексієнку. Полузащитник прошел до лицевой линии и выполнил навес во вратарскую. На него откликнулся Виктор Коровіков и открыл счет во встрече.
После первого забитого мяча житомиряне решили не сбавлять обороты и уже через 15 минут удвоили свое преимущество. Выйдя на замену Максим Зайнчковский перехватил пас соперников и тут же выполнил ювелирную передачу на Коровікова. Тот, не раздумывая, в два касания отправил мяч в дальнюю от голкипера «Арсенала» «девятку».
В итоге 2:0 в пользу «Полесья» и серия «сухих» побед от подопечных Хаврова.
«Не будем скрывать, что было настройки на быстрый гол. Вы видели, что в первых 10-20 минут у нас было три-четыре хороших момента, чтобы реализовать этот план. Но не удалось. И второй компонент, на который мы сильно обратили внимание – это контратаки соперника. То, что команда находится на последнем месте и у них нет очков – ни о чем не говорит. С такими командами тяжело играть психологически. Все уверены, что команда победит, что три очка у нас уже есть. А их надо еще добыть. Вот поэтому после первых 15 минут пошла такая некая нервозность. В перерыве мы немножко успокоили ребят, сделали акцент на ошибках. Акцент на тех компонентах, которые должны были нам помочь. Не все получилось, но благодаря индивидуальному мастерству Коровікова и других ребят нам удалось забить два нужных и важных мяча», – сказал в послематчевом комментарии главный тренер ФК «Полесье» Эдуард Хавров.
«Первый тайм старались, была равная игра. Во втором тайме мы допустили две ошибки, соперник нам не простил. Они свои моменты реализовали. У нас тоже были моменты, но мы их не реализовали. Будем работать. У нас еще есть неделя до следующей игры, будем готовиться. Стараться набирать очки в следующих играх. Хотелось бы за самоотдачу, за желание поблагодарить своим футболистам.», – сказал тренер ФК «Арсенал-Киевщина» Александр Акимов.
Следующий матч житомиряне сыграют на выезде 24 сентября против ФК «Львов», а 30 сентября желто-зеленые будут принимать тернопольскую «Ниву» на стадионе «Спартак» в Коростене.
Как сообщал Житомир.info, ФК «Полесье» в Коростене принимал ФК «Арсенал-Киевщина». Житомиряне одержали уверенную победу со счетом 2:0 благодаря двум голам героя прошлого тура Виктора Коровікова.
Житомир.info